Rexona fecha patrocínio recorde com a Conmebol para a Copa América

A marca de desodorantes Rexona fechou patrocínio com a Conmebol para a Copa América deste ano. O valor não foi divulgado, apenas a monta: 22% da verba de marketing da Rexona para a América Latina no ano será investida no campeonato.

Como parte da iniciativa, a Rexona se conectará com os fãs brasileiros dentro e fora dos estádios por meio de uma campanha envolvendo influenciadores, promoções e experiências com o consumidor. A marca já marcou presença em outros eventos do tipo, como a Libertadores entre 2020 e 2022 e a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.