Retração na economia é pra valer ou um ponto fora da curva?

VEJA Mercado em vídeo | 21 de julho.

O principal assunto da semana foi a decepção do mercado financeiro com os números da prévia do PIB. A economia brasileira teve retração de 2% em maio, contra uma projeção de estabilidade ante abril. O desempenho é um gosto amargo nas projeções de economistas que indicavam um crescimento cada vez maior do país em 2023. A desaceleração registrada pelo Ibc-Br é para valer ou um ponto fora da curva? O VEJA Mercado recebe José Roberto Caetano, redator-chefe de VEJA, e Pedro Gil, repórter de economia de VEJA.

