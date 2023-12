Renan Calheiros cogita apelar ao STF por CPI da Braskem

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O senador Renan Calheiros tem trabalhado forte nos bastidores para instalar uma CPI para investigar a atuação da Braskem em Alagoas, em meio ao afundamento da cidade em decorrência das atividades da petroquímica na capital alagoana.

Calheiros começou a contatar os líderes dos partidos para pedir para arraigar assinaturas para a CPI e pedir as indicações para a comissão. Em conversas privadas, o ex-presidente do Senado admite que, caso não consiga as assinaturas necessárias, pedirá ao Supremo Tribunal Federal a instalação da CPI ainda este ano porque “o problema está em curso”.

Noutra frente, Calheiros articula junto ao prefeito de Maceió, João Caldas, a revisão de acordos firmados entre a empresa e a prefeitura para que o poder público reaveja terrenos pertencentes à Braskem.