Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono, diz Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva afirmou ao Radar Econômico que a regulamentação do mercado de crédito de carbono deve estar expressa no projeto de reforma tributária do governo. A ministra disse que a preocupação da pasta em relação à conciliação da pauta ambiental com o crescimento econômico passa pela priorização de uma agenda que abarque o desenvolvimento sustentável. “Isso não acontece da noite para o dia. A velha economia tem mais de 300 anos. A nova economia vai precisar ter seus instrumentos econômicos para ter sucesso”, afirmou ela.

