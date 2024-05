Refina Brasil defende construção de pequenas e médias refinarias em evento

Estreando no circuito dos grandes eventos de óleo e gás do país, o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, vai apresentar em Salvador, nesta quarta-feira, 22, a proposta da Associação para suprir o déficit diário de 650 mil barris refinados no país. O encontro será com investidores, empresários, especialistas do setor e jornalistas. O Programa Pro Refino prevê a construção de, ao menos, 33 pequenas e médias refinarias em diversos pontos do país. A proposta já está em discussão com o governo. “O Brasil tem uma população de 203 milhões e apenas 18 refinarias (dentre públicas e privadas). Os Estados Unidos, com uma população pouco maior dos que os 300 milhões, possui quase 120 refinarias privadas”, diz Evaristo.

Criada no ano passado, a Refina Brasil reúne as oito refinarias independentes do país, respondendo por 20% do mercado nacional de refino. A Associação deve participar também da Rio Oil&Gas, no segundo semestre.