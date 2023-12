Rede de hotéis da Hard Rock terá novo controlador no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A rede Hard Rock Hotéis vai mudar de controlador no Brasil. O empresário Samuel Sicchierolli, responsável por trazer a marca ao país, vendeu integralmente sua participação na VCI SA — holding que administra a rede da Hard Rock no país — numa operação coordenada pelo Itaú BBA e Urca Capital, que assumirá a participação do empresário.

O movimento, inicialmente, consistia em vender participação, mas que após a due diligence derivou para a compra de 100% do capital da empresa. O objetivo foi capitalizar a empresa para acelerar as entregas dos hotéis. Fazem parte da transação os projetos de empreendimentos em Fortaleza e São Paulo. O valor da transação não foi divulgado pelas partes.

Sicchierolli ficou com uma opção de compra futura de participação acionária e algumas frações imobiliárias dos projetos. O empresário negociou o processo de cisão da marca Registry Collection, braço de luxo da rede de hotéis Wyndham, para uma empresa onde mantém o controle societário. A negociação foi árdua: a Hard Rock fazia exigências de itens importados e o Itaú BBA exigia que o orçamento aprovado fosse cumprido.