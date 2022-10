Rede de escolas investe em dez novas unidades no Norte e no Nordeste

A Luminova, rede de franquias de escolas de educação básica do Grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB), anunciou a abertura de dez escolas no Norte e Nordeste do país. A franquia, que já conta com seis unidades em funcionamento e outras 11 vendidas em diferentes regiões do país, segue com perspectivas bastante positivas diante do faturamento de 22,5 milhões de reais apenas no ano passado, projetando vender mais 15 operações ainda este ano e finalizar o período com 29 unidades negociadas. A rede acaba de firmar uma parceria com o grupo Nilton Lins, que adquiriu 10 unidades de franquias de uma so vez e, com isso, a rede entra com força no Norte do país.

As unidades serão implantadas entre 2023 e 2026. “Nosso plano de expansão prevê o aumento da oferta de ensino básico nas capitais brasileiras, dada a ausência de opções para as classes B e C, expandindo também fora do eixo Rio-São Paulo. Realizamos um estudo minucioso de inteligência de mercado para identificarmos o público-alvo em idade escolar em determinada região e entender o potencial local. Outro diferencial é que oferecemos inovação e qualidade aplicadas com alta tecnologia por um preço justo, por isso nos tornamos um ótimo atrativo para os pais que buscam por custo-benefício”, explica Victor Hugo Santana, diretor geral da rede de escolas.

