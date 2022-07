Recuperação de empresas demora mais que o dobro de antes da pandemia Consultoria do setor aponta preocupação com o aumento do tempo para recuperação e relata mudanças trazidas pelos desafios do cenário atual Por Felipe Erlich Atualizado em 21 jul 2022, 16h15 - Publicado em 21 jul 2022, 16h14

Companhias que buscavam consultorias de turnaround (recuperação financeira, em inglês) no ano pré-pandêmico de 2019 levavam em média nove meses para “dar a volta por cima”, ou seja, recuperar margens, reduzir endividamento e retomar investimentos. Passados dois anos e meio repletos de adversidades econômicas, esse tempo agora é de um ano e oito meses, mais que o dobro. O dado foi levantado pela Corporate Consulting, consultoria em recuperação financeira.

De acordo com Luis Alberto Paiva, sócio da consultoria, o tempo despendido para recuperar uma empresa é crucial para que o processo seja bem-sucedido. Dessa maneira, a maior demora agrava o cenário atual, que já considera desafiador. “Atualmente, o tratamento dos negócios é mais cauteloso, com o aumento do risco de prolongamento de endividamento, escassez de crédito e inadimplência, além da alta em custos de produção”, relata Paiva.

O executivo ressalta que o serviço tem de se adaptar como consequência do momento incerto. “O turnaround passa a ser conduzidos de maneira mais intensiva e integrada. Agora, o estabelecimento de estratégias e reduções de custo são feitos conjuntamente com dinâmicas de reforço no caixa. O apoio de instituições financeiras ao programa passou a ser determinante, com as tratativas negociais com credores mais seletivas”, diz.

