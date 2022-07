Quem vai pagar pela suspensão do reajuste do pedágio? A resposta de Garcia

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai reequilibrar os contratos e indenizar bimestralmente as concessionárias das rodovias paulistas pela suspensão temporária do reajuste de 11% nas tarifas do pedágio que não entrou em vigor no último dia 1° por decisão do governador Rodrigo Garcia (PSDB-SP). O primeiro pagamento está previsto para o final de agosto, e as compensações vão ocorrer até que o reajuste se materialize. A decisão ainda prevê que, mesmo com as indenizações, as tarifas devem ser reajustadas em todas as rodovias paulistas até o dia 31 de dezembro de 2022. Às 12h17, as ações de EcoRodovias e CCR subiam 2,33% e 2,28%, nessa ordem.

