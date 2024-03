Quem está lucrando com o tombo de 13% da Petrobras?

Tem quem esteja lucrando com a derrocada de 13% das ações da Petrobras nesta sexta-feira, 8. Os papéis das três maiores concorrentes da estatal são alguns dos poucos que sobem nesta manhã. As ações da PetroRio, da 3R Petroleum e da PetroRecôncavo eram negociadas em alta de 4% por volta das 11h. A fuga de investidores da Petrobras acontece depois de uma mudança relevante na política de dividendos da empresa. A estatal decidiu não pagar proventos extraordinários referentes ao quarto trimestre de 2023 — apenas os já previstos na política de remuneração. Os 14 bilhões de reais destinados aos acionistas no período estão bem distantes das apostas que giravam em torno de 50 bilhões para o trimestre. Em relatório enviado a clientes, os analistas do banco Bradesco BBI indicam possíveis destinos para o capital de investidores que estava alocado na Petrobras. “Do ponto de vista dos investidores dos mercados emergentes, acreditamos que os fluxos poderão afastar-se da Petrobras para as empresas petrolíferas chinesas” escrevem. Tem quem esteja revendo a carteira no Brasil também.

