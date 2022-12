Quem é a 3R Petroleum, empresa que comprou mais um ativo da Petrobras

A Petrobras concluiu o processo de venda do campo de produção de Papa-Terra, localizado na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, para a petroleira privada 3R Petroleum. O campo iniciou sua operação em 2013 e teve produção média de 16,2 mil barris de óleo por dia nos últimos três meses. A operação custou ao todo 24,2 milhões de dólares (124,2 milhões de reais), já pagos integralmente pela 3R. A companhia controlada pela União ainda pode receber até 80,4 milhões de dólares em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do petróleo tipo Brent no mercado global e do retorno dos ativos. A 3R, por sua vez, irá tocar a operação do campo de Papa-Terra, com 62,5% de participação, em parceria com a Nova Técnica Energy Ltda, que detém os 37,5% restantes.

Com diversos ex-diretores da Petrobras no board, inclusive Roberto Castello Branco, ex-presidente da estatal e que está à frente do conselho da 3R atualmente, a petroleira da iniciativa privada tem sido atuante no processo de desinvestimentos da companhia controlada pela União. Já foram pelo menos dez aquisições de polos de gás e de petróleo ofertados pela Petrobras durante o governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, a petroleira foi ao mercado captar recursos para bancar outra poderosa operação: a compra do polo Potiguar, por 1,38 bilhão de dólares, em anúncio divulgado em janeiro. Outrora nanica, a 3R tem investido pesado para trilhar rumos parecidos com os da PetroRio. Com o capital diluído, hoje seu maior acionista é a Gerval Investimentos (um family office da família Gerdau), com 10,9% de participação.

O movimento de venda do ativo da Petrobras acontece em meio ao apagar das luzes do governo Bolsonaro e deve ser o último por algum tempo, já que Lula, sucessor na presidência da República, tem prometido novos investimentos nas estatais em detrimento da atual política. Analistas de mercado avaliaram a transação como positiva: “Enxergamos a aquisição como positiva, por se tratar de um campo com geologia conhecida, baixo fator de recuperação (2%) e baixo múltiplo de aquisição”, afirmam os analistas da Genial Investimentos. Por volta das 15h, os papéis da 3R e da Petrobras subiam 6,7% e 4,3%, respectivamente.

