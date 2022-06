Queda do petróleo e redução do ICMS podem baixar o preço da gasolina?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 14 de junho.

As ações da Petrobras subiram quase 1% nesta terça-feira, 14, em um dia de queda de 0,5% do Ibovespa e de 1,5% no petróleo no mercado internacional. Já são 50 dias sem reajuste na gasolina, e cresce a pressão para que o ainda presidente da empresa, José Mauro Coelho, suba os preços. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina precisaria subir R$ 0,82 para atingir a paridade com o mercado internacional, enquanto o diesel precisaria ser reajustado em R$ 0,95. Caso esses aumentos sejam sacramentados, a PEC dos Combustíveis e os planos do presidente Jair Bolsonaro seriam bastante comprometidos. A pressão para a Petrobras subir os combustíveis e o efeito da PEC nas bombas são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

