Quanto Guedes paga pelo polêmico terminal da Bloomberg

Voltaram a virar tópico de discussão nas redes sociais os famosos telas e teclado da agência de notícias Bloomberg nos computadores do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de os monitores aparecerem atrás dele durante o discurso que promoveu na conferência do G20, na quinta-feira 17. O serviço é considerado um dos melhores para acompanhar notícias em tempo real sobre o mercado financeiro. O Ministério da Economia renovou, no final do ano passado, a assinatura da agência por parte de Guedes.

De acordo com uma nota fiscal obtida pelo Radar Econômico, o governo paga 1970 dólares — cerca de 10.150 reais, na cotação atual — pelo uso anual da Bloomberg por parte do ministro. A nota está em nome de Guedes. O pacote escolhido pelo chefe da Economia permite que o ministro também acesse os terminais pelo celular. O pacote é válido de novembro de 2021 a novembro deste ano.

Apesar de causar polêmica, não há nada de incomum na assinatura de um serviço de notícias global — com a cobertura voltada a assuntos econômicos — por parte do ministro da Economia, que deve atentar-se aos movimentos econômicos mundo afora.

