Quanto custam as lesões de Neymar aos clubes

As lesões do craque Neymar Jr. custaram mais 770 milhões de reais ao longo da carreira do jogador, desde que estreou no Santos Futebol Clube em 2009. Segundo levantamento do site de apostas OLBG, durante seu tempo lesionado neste ano, Neymar recebeu 835 mil reais para cada dia com lesão ou doença. Somente esse ano, o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, perdeu sete jogos antes e depois do rompimento dos ligamentos do joelho. Somente nesses jogos, o prejuízo para o clube árabe foi de 65,1 milhões de reais. Apenas no ano passado, o tempo de Neymar no estaleiro custou 330 milhões de reais.