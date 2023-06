Qualicorp dá novo rumo ao negócio e surpreende o mercado

A operadora de saúde Qualicorp elegeu um novo CEO. Mauricio Lopes vai assumir o comando da empresa a partir de 31 de julho. Lopes dá lugar a Elton Carluci, que trabalhou na Qualicorp ao longo de 20 anos e preside a companhia desde janeiro deste ano. A mudança pegou alguns analistas de surpresa, mas a recepção ao novo CEO é boa por parte dos grandes bancos. “No geral, a mudança foi uma surpresa para nós devido ao curto mandato de Carluci e à implementação da nova estratégia em estágios iniciais para avaliar os resultados. Ainda assim, grandes ruídos negativos devem ser amenizados, a nosso ver, dado o extenso histórico de Mauricio Lopes no setor, sendo um executivo conceituado da Rede D’Or e da SulAmérica”, avaliam os analistas do J.P Morgan. Lopes foi vice-presidente executivo da Rede D’Or nos últimos quatro anos e, antes disso, foi vice-presidente de saúde e odontologia da Sul América de 2013 a 2019. Por volta do meio-dia, as ações da Qualicorp saltavam 7%.

