Qual o real desperdício de água por parte da Sabesp

Grandes empresas internacionais voltaram os olhos para o setor de água e esgoto do Brasil desde a aprovação do Marco do Saneamento, em 2020. Uma gigante europeia, por exemplo, mergulhou a fundo nos números da Sabesp, que atua em São Paulo.

A empresa diz que o desperdício de água nas operações é muito maior do que o divulgado pela Sabesp, que oficialmente, em 2022, foi de 28%. Sua estimativa é de que as perdas superem a marca dos 40%.