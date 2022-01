Qual é a nem tão famosa corretora de criptomoedas que já vale US$ 32 bi?

Coinbase e Binance se tornaram os nomes famosos quando se fala em corretoras de criptomoedas. Mas a FTX está amealhando bilhões pelo mercado e já rivaliza com as duas mais famosas bolsas de criptomoedas. A FTX anunciou nesta segunda-feira, 31, uma nova rodada de investimentos de 2 bilhões de dólares o que a leva a valer 32 bilhões de dólares. E também mostra que mesmo com a queda recente das criptomoedas, muita gente segue apostando. No Brasil, uma das mais conhecidas corretoras é a Mercado Bitcoin que ano ano passado assumiu o posto de unicórnio, empresas do mundo digital que valem mais de 1 bilhão de dólares.

