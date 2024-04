QI Tech registra R$ 4,5 bilhões em emissões de crédito no 1º tri de 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A QI Tech, startup de infraestrutura para serviços financeiros, registrou 4,5 bilhões de reais em emissões de crédito no primeiro trimestre de 2024. Esse montante representa um crescimento de 170% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2023, o número total de emissões de crédito chegou a 8,8 bilhões de reais.

Os segmentos que mais contribuíram para o volume total de operações de crédito foram BNPL (buy-now-pay-later) e operações de crédito consignado, tanto no setor público quanto privado. A QI Tech espera encerrar o ano com uma emissão total superior a 20 bilhões de reais, um crescimento adicional de 125%.