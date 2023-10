Puxados por genéricos, gastos com remédios devem aumentar no Brasil

Atualizado em 27 out 2023, 14h44 - Publicado em 27 out 2023, 14h28

Nos próximos cinco anos, o mercado de medicamentos brasileiro deve crescer entre 15% e 18% anualmente, segundo estimativas da consultoria A&M. Espera-se que o movimento seja sustentado pela maior procura por remédios genéricos, que vêm ganhando espaço na receita do segmento desde 2018. Entre 2017 e 2021, o faturamento das farmacêuticas com genéricos registrou alta de 60%, com taxa de crescimento anual de quase 13%. “É uma tendência que vem sendo observada no mundo inteiro. Nos países desenvolvidos, por exemplo, o crescimento médio é de 5% ao ano, independentemente dos efeitos da pandemia”, diz Gian Di Gregorio, diretor de estratégia da A&M.

No mercado global, um levantamento da consultoria aponta para um crescimento constante do mercado de medicamentos. Gastos com o setor mais que triplicaram, saltando de 428 bilhões de dólares para 1,4 trilhão de dólares, entre 2002 e 2022 — descontadas as vacinas contra a Covid-19. Segundo Di Gregório, um dos principais fatores para o aumento do gasto com medicamentos no mundo é o preço desses produtos, que hoje utilizam tecnologias mais complexas e têm maior valor agregado.

