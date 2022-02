Putin se preparou para guerra com muito ouro e pouca dívida

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, não começou uma guerra com a Ucrânia despreparado. Muito pelo contrário. As reservas internacionais da Rússia estão estimadas em cerca de 700 bilhões de dólares. Boa parte, cerca de 20%, está em ouro e é uma das maiores do mundo. As reservas estão ainda em euro, dólares e ienes. A dívida interna da Rússia equivale a 18% do PIB, segundo a consultoria Markestrat. Na prática, isso significa que as sanções bancárias contra o país não têm efeito significativo já que ela não depende de capital externo. Além disso, quanto mais subir o petróleo, mais a Rússia se beneficia, já que é grande produtora. Outra grande vantagem russa é o apoio da China, que já se posicionou contra sanções ao país. Se o mundo impuser sanções comerciais de qualquer tipo, mas a China continuar comprando, o país terá capacidade financeira para segurar uma guerra por um bom tempo, na avaliação de especialistas ouvidos pela coluna.

