Próximo de Doria, economista-chefe da XP assume novo segmento do LIDE

O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, agora também ocupa cargos de destaque no grupo LIDE, do empresário e ex-governador de São Paulo João Doria. Megale assume a presidência da nova divisão do grupo voltada exclusivamente ao debate econômico, chamada LIDE Economia, além de aderir ao Comitê de Gestão do grupo. O economista já havia trabalhado com Doria anteriormente, quando foi secretário da Fazenda da cidade de São Paulo durante a gestão do então tucano (2017-2018).

Após sua passagem pela Secretaria da Fazenda da capital paulista, Megale ocupou cargos de liderança no Ministério da Economia de Paulo Guedes. Foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Diretor de Programas no ministério entre 2019 e 2020, logo antes de voltar ao setor privado através da XP. Também ocupou cargos em instituições como Itaú Unibanco, Lloyds Asset Management e Gávea Investimentos. Sua nova posição, no LIDE, é não-remunerada e tem previsão de durar dois anos.

Siga o Radar Econômico no Twitter