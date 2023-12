Projeto da Vale reinseriu mais de 15 mil crianças e adolescentes na escola

Mais de 15 mil crianças e adolescentes de quatro a 17 anos que haviam deixado os estudos ou estavam infrequentes e em risco de evasão escolar tiveram seu vínculo com a escola reestabelecido por meio do projeto Territórios em Rede, até o fim de novembro de 2023. Iniciado em 2020, em Marabá (PA) e Serra (ES), a iniciativa da Fundação Vale em parceira com a Cidade Escola Aprendiz e secretarias municipais de educação foi ampliada em 2022 para outros 14 municípios em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Espírito Santo. Para combater a exclusão escolar, o projeto realiza a busca ativa nas casas das crianças e jovens e articula com os atores da gestão pública, de forma intersetorial, soluções para ultrapassar os obstáculos que afastam meninos e meninas das salas de aula.