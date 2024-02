Primeira usina de hidrogênio verde do Centro-Oeste está prevista para 2024

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, vai abrigar a primeira usina de hidrogênio verde do Centro-Oeste brasileiro, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2024. Estima-se que a usina vai atrair investimentos na ordem de dois bilhões de reais até 2030. O projeto piloto consiste numa parceria entre a UFMS, a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP) e a empresa de energia renovável Green World Energy Hydrogen (GWE).

O hidrogênio verde é uma fonte renovável de energia obtida por meio de um processo químico conhecido como eletrólise, em que se utiliza uma corrente elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio que existe na água. Sendo uma tecnologia recente, há uma carência de mão de obra especializada em operar usinas do tipo. O empreendimento em Campo Grande vai capacitar cerca de 500 profissionais, como professores e engenheiros, para atuar na área, por ano.

Para o presidente da Green World Energy Hydrogen (GWE), Marcelo Vieira, a parceria com a universidade federal será de grande ajuda ao setor privado brasileiro. “O objetivo deste trabalho é, também, tornar a usina um centro de excelência em pesquisas de hidrogênio verde no Centro-Oeste do país para que empresas privadas possam desenvolver suas pesquisas”, diz. Nas instalações, serão feitos estudos sobre tecnologias derivadas do hidrogênio verde, como os chamados diesel verde e fertilizantes verdes. “A iniciativa reafirma a posição da universidade na vanguarda da inovação científica em sustentabilidade”, diz o reitor da UFMS, Marcelo Turine.

