Preços do frango disparam e sobem 30%

Se o preço da carne não deve cair tão cedo, o do frango disparou, segundo o banco de investimentos Credit Suisse. Desde fevereiro os preços já subiram 30%, segundo a instituição, o que deve melhorar as margens das empresas. A notícia, no entanto, é péssima para os consumidores. “De modo geral, a indústria conseguiu elevar os preços, apesar de um cenário ainda fraco para a demanda doméstica. Não esperamos um nível brilhante de rentabilidade ao longo de 2022, pois os preços dos grãos devem continuar prejudicando as margens, mas certamente será muito melhor do que nos primeiros meses de 2022”, dizem os analistas banco em relatório. “Reforçamos que isso pode ter levado a um primeiro trimestre doloroso para as empresas”, completam.

As ações de alguns frigoríficos negociam mistas nesta terça-feira, 5. Às 16h28, a Minerva subia 1,52%, enquanto a JBS recuava 0,47%.

