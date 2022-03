Preço da carne não deve cair mesmo com demanda menor no Brasil, diz Credit

O banco Credit Suisse divulgou um relatório para os seus clientes em que aposta numa manutenção na cotação do boi gordo no mercado internacional. Segundo a instituição, embora a demanda tenha despencado no Brasil em 2021, a procura em outros países continuou fortalecida. “Acreditamos que os preços da carne bovina devem se manter estáveis, uma vez que a forte demanda não diminuiu apesar dos preços mais altos. No Brasil, acreditamos que a disponibilidade de gado vai melhorar gradativamente, mas isso, aliado à fraca demanda no Brasil, não deve ser suficiente para pressionar significativamente os preços do gado”, afirma a instituição. No acumulado de 2022, a cotação do boi gordo tem leve queda de 2%. Já as ações de frigoríficos apresentam diferentes performances. Enquanto a Marfrig sobe 2% no ano, a JBS cai 4%. O banco não faz menção aos possíveis efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia nos preços.

