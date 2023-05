Preço médio de carro usado fica em R$ 38,5 mil em abril

O valor médio de venda online de um carro usado ficou em 38.500 reais em abril. É o que aponta o Data OLX Autos na sua mais recente edição do Relatório de Preços, estudo que avalia o comportamento da oscilação monetária dos automóveis anunciados e vendidos por meio da OLX. Já o valor nacional de um carro anunciado na plataforma em abril foi, em média, 50 mil reais. Em termos de variação, houve crescimento nos preços dos anúncios (4,4%) e redução no valor de venda (-5,9%) no Brasil na comparação entre abril de 2023 e o mesmo mês em 2022, com inflação geral nos últimos doze meses de 4,7%.

O relatório também analisou os valores por tempo de uso do veículo no país. Os seminovos, com até 3 anos, estão na faixa média de 85.900 reais. Os mais baratos, acima de 14 anos, registraram valor médio de 18.800 reais. No recorte por tipo de carroceria, as picapes registraram o maior preço médio anunciado — 90.990 reais — em abril. Em seguida estão os modelos SUVs, com valor médio de 84 mil reais, os modelos sedãs, custando 50.900 reais e os hatches, com valor médio de 35.990 reais.

