Preço do maracujá registra queda superior a 21%, aponta IPS

O maracujá está mais acessível nos supermercados de São Paulo. O preço da fruta teve queda de 21,46% na comparação de março com fevereiro, de acordo com o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS). “Ao longo dos primeiros meses de 2024, o preço do maracujá caiu 35,3%. Isso se deve, entre outros fatores, do aumento da produção dos Estados da região Sul do país, especialmente, de Santa Catarina e do noroeste paranaense”, comenta Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS. A pera e a maçã também deflacionaram em março, registrando quedas de -6,11% e -1,38%, respectivamente.