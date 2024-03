Preço da carne bovina está em queda no estado de São Paulo

Apesar do peso dos alimentos na inflação oficial do país em fevereiro, os cortes de carne bovinas ficaram mais baratos no estado de São Paulo. Segundo o Índice de Preços dos Supermercados, elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a Fipe, as carnes bovinas e suínas tiveram uma deflação de 0,70% em fevereiro nos preços. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a queda é representativa, de 11,43%. Os cortes com maiores reduções no mês de fevereiro são o fígado (-9,43%), filé mignon (-6,40%), fraldinha (-5,44%), contrafilé (-4,82%) e a picanha (-4,04%). Já em relação às carnes suínas, o IPS apontou uma redução mensal de 1,85% nos preços, enquanto no acumulado do ano a queda é de 5,51%.