Por que o J.P Morgan e o Credit Suisse colocam suas fichas no Brasil

VEJA Mercado em vídeo | 5 de junho.

Os gigantes do setor bancário J.P Morgan e Credit Suisse apostam em uma virada de jogo no mercado brasileiro e colocam as suas fichas no Brasil. Uma combinação de fatores deve destravar a bolsa de valores e o Credit já se antecipa ao aumentar a exposição de sua carteira de investimentos ao país. O J.P Morgan acredita que o caso brasileiro é o “mais fácil” entre os mercados emergentes, mas ressalta que um rali no mercado de ações só deve se concretizar quando os juros começarem a cair. O otimismo de grandes bancos internacionais em relação ao mercado brasileiro é o assunto do VEJA Mercado desta segunda-feira, 5.

Siga o Radar Econômico no Twitter