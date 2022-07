Por que o custo menor para minerar bitcoin pode fazer a criptomoeda cair?

Está mais barato minerar bitcoin, segundo os estrategistas do banco JP Morgan. O custo de produção da criptomoeda teria caído de 24 mil dólares no início de junho para 13 mil dólares em julho, uma queda de quase 50%. Embora os custos menores possam demonstrar, a priori, uma lucratividade maior das operações, o JP Morgan enxerga que essa queda pode pressionar a criptomoeda. “O declínio no custo de produção pode ser percebido como negativo para as perspectivas de preço do bitcoin daqui para frente. O custo de produção é percebido por alguns participantes do mercado como o limite inferior da faixa de preço do bitcoin em um mercado em baixa”, escreveram. Em outras palavras, o custo de produção serve como referência para apontar o fundo de preço da criptomoeda, e quanto mais baixo o custo, maior pode ser a queda na cotação. Às 16h06, o bitcoin negociava em alta de 2%, a 20,6 mil dólares. No ano, acumula queda de 56%.

