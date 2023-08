Por que apostas esportivas pressionam os resultados do Assaí

A rede supermercadista Assaí aponta que o mercado de apostas esportivas é um dos segmentos que têm consumido a renda de seus clientes e diminuído o volume de compras em supermercados. O Assaí teve lucro de 156 milhões de reais no segundo trimestre do ano, uma queda de 50% frente ao mesmo período de 2022. Em teleconferência com analistas do setor, o CEO da companhia, Belmiro Gomes, afirmou que não tem visto uma recuperação de volume dos consumidores, apesar da estagnação na inflação de alimentos. A leitura do executivo é que a renda da população está mais pressionada por outras despesas. “A gente tem feito várias pesquisas e visto que alguns gastos novos entraram no bolso desse consumidor. Por incrível que pareça, também aparece muito o mercado de apostas esportivas como algo que tira bastante a renda desse consumidor. E ele não tem conseguido retomar os seus volumes de compra”, disse.

