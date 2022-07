Por que a Magalu e suas concorrentes caíram 40% na bolsa em junho?

As ações da Magalu e de algumas de suas concorrentes, como a Americanas, já abriram o mês de julho em quedas de mais de 5% e amargam um tombo de 40% só nos últimos 30 dias. Para alguns gestores, o risco de uma recessão a níveis globais cresceu e um dos primeiros setores a sentir os impactos desse pessimismo é o de consumo. “Quando se tem recessão, um dos primeiros efeitos é o aumento de desemprego e a diminuição dos ganhos das pessoas, e o primeiro corte das famílias é no consumo. Segura a compra de roupas, de móveis e por aí vai, batendo direto no PIB e, por consequência, nos papéis dessas empresas”, avalia César Mikail, gestor de renda variável da Western Asset. No acumulado do ano, a Magazine Luiza já derrete 70%, e a Americanas, quase 60%. O ciclo de altas de juros que parece não ter fim no país também batem nas empresas, uma vez que também desestimulam o consumo.

