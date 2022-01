Por que a geração Z da China anda comprando tantas joias em ouro?

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Virou uma febre na China: a geração Z só quer saber de comprar joias talhadas em ouro. A taxa média de crescimento mensal de compra de produtos em ouro na plataforma Kuaishou, por exemplo, passou dos 50% nos últimos meses de 2021. No primeiro semestre de 2021, o consumo real de ouro teve um aumento de quase 70% no país, segundo dados da China Gold Association. Mas por que a geração Z chinesa gosta tanto de ouro, afinal? Ashley Dudarenok, que é especialista em marketing digital, baseada em Hong Kong, explica que um dos motivos é o efeito das redes sociais. Hoje existem milhares de blogs e comunidades dedicadas de mídia social em torno da compra, venda, estilo e design de itens dourados. Os posts incentivam os jovens a compartilhar ideias de design e os vendedores se especializaram em replicar os desejos.

Ashley conta ainda que existe também uma estratégia de produto e marketing para rejuvenescer o ouro: “Não é a Tiffany da sua mãe”, diz um slogan recente. As marcas também co-criam peças com marcas pops. Outro ponto interessante apontado por Ashley é que a Geração Z chinesa está em uma “era matrimonial” e existe uma tradição de longa data de presentear os noivos com ouro. E claro, os jovens também investem em ouro como investem em ações, para diversificar.

