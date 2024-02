Políticos homenageiam o empresário Abilio Diniz

Lideranças políticas do país se manifestaram sobre a morte de Abilio Diniz, aos 87 anos, neste domingo, 18. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, alcunhou Abilio como “um dos maiores empresários brasileiros”. “Sua vitalidade, dedição ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil”, escreveu Alckmin.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) escreveu que o empresário “participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país”. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, disse que “o país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência”. “Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro”, escreveu no X.

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que Abilio Diniz “teve uma trajetória brilhante não só pelo seu empreendedorismo mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e energia”. “Acima de tudo, via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, e trabalhou toda sua vida para isso, gerando emprego pra muita gente, sem deixar de olhar para o próximo”, escreveu nas redes sociais.