Polícia investiga se dono da Itapemirim usava documentos falsos

A pedido do Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil de Barueri instalou um inquérito para investigar se o dono da Itapemirim, Sidnei Piva, usou documentos falsos em processos judiciais que correm no Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome do dono da Itapemirim é Sidnei Piva de Jesus, mas a polícia investiga se ele usou o nome de Sidiney Duarte Piva, com um número de CPF diferente, em processos que foram abertos em 2015.

Piva já era investigado por crimes de uso de documentos falsos, mas o inquérito foi arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por conta do prazo de prescrição do crime. Os documentos falsos teriam sido usados em 2003. Diante dos novos documentos obtidos pelo Ministério Público, a promotoria pediu a instauração de novo inquérito.

Piva comprou a empresa de ônibus Itapemirim já em recuperação judicial, mas nunca conseguiu finalizar o processo. Antes disso, abriu a companhia aérea ITA, que, em dezembro do ano passado, suspendeu todos os seus voos deixando mais de 40 mil passageiros na mão. Piva ainda ganhou uma licitação bilionária em São José dos Campos com um documento que mostrava que ele possuía 6 bilhões de reais no exterior.

