PMEs online faturaram R$3,3 bilhões em 2023

As pequenas e médias empresas online faturaram 3,3 bilhões de reais em 2023, valor 22% maior que o atingido em 2022. No período foram vendidos 55,5 milhões de produtos, superando a quantidade do ano passado em mais de 19%. Os dados inéditos são da 9ª edição do NuvemCommerce, estudo anual sobre o e-commerce realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

No ano, o ticket médio nacional foi de 213,80 reais. Além disso, cerca de 35% dos pedidos realizados no e-commerce foram originados pelas redes sociais, sendo a maioria (89%) através do Instagram. Os segmentos que tiveram maior faturamento foram: Moda (1,2 bilhão de reais), Saúde & Beleza (291 milhões de reais), Acessórios (231,5 milhões de reais) e Casa & Jardim (158 milhões de reais).

Em relação aos meios de pagamento, o estudo também mostra que o cartão de crédito (49%) permaneceu sendo a opção mais utilizada. Em segundo lugar ficou o Pix (38%), com relevância crescente perante os compradores: 2023 foi o ano com recorde de pedidos pagos com ele.