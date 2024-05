Plataforma digital do Palmeiras atinge 94% das cidades brasileiras

Lançado há pouco mais de um ano, o Palmeiras Pay, plataforma que funciona como um banco digital, aliado a venda de produtos licenciados, chegou a 600 mil contas abertas, estando presente em 94% dos municípios brasileiros – os estados que lideram a lista de correntistas vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Bahia. Neste período, estima-se que quase 15 milhões de reais tenham entrado nos cofres do clube. A plataforma gerou também mais 500 milhões de reais em compras no Brasil e no exterior.

Outra virtude da plataforma é que ela está atrelada ao programa de sócio-torcedor do clube. Para os usuários que abrem a conta e automaticamente pedem o cartão de crédito, ganham seis meses no programa de sócios; para o cartão de débito, ganham um mês (nem todos são obrigados a optar por este sistema). Com isso, o Avanti saltou de 98 mil sócios no começo de 2023 para os atuais 183 mil atuais. “Os números impressionam e refletem e muito a capacidade do clube em se conectar com seu torcedor além das fronteiras da sua arena”, explica Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, e que auxilia o Palmeiras na gestão do produto.