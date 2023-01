Plano fiscal de Haddad expõe convicções conflitantes na Fazenda

Em linha com outros atores de peso do governo, como os ministros Geraldo Alckmin e Simone Tebet, o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido fervorosamente a necessidade de uma reforma tributária. Segundo ele, primeiro deve ser encaminhada uma proposta que trate de impostos sobre o consumo, nos moldes da PEC 45, que é fonte de elogios do petista. A PEC em questão inspira-se nos trabalhos do economista Bernard Appy, que, não à toa, foi nomeado por Haddad ao cargo de secretário especial para a reforma tributária. A expectativa para o andamento da reforma ainda neste semestre é crescente. Entretanto, a gestão da economia tem se baseado em dados de entidades que se opõem, tanto a favor quanto contrárias às propostas de Appy.

Ao anunciar seu plano de recuperação fiscal na última semana, a secretaria de Receita Federal, sob o comando de Robinson Barreirinhas, ratificou um instituto radicalmente contrário à PEC 45. Um diagnóstico do Instituto Justiça Fiscal sobre o estoque de processos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), foi utilizado para embasar o plano para a reversão do déficit público. O fato denota certa dissonância entre as fontes que a equipe econômica utiliza para formular suas políticas, uma vez que o presidente do Instituto Justiça Fiscal, Dão Real, é um crítico ferrenho da PEC 45, já a tendo chamado de “Frankenstein” que complexifica o sistema tributário, ao invés de simplificá-lo, além de promotora da desigualdade social.

Siga o Radar Econômico no Twitter