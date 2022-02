Planalto gesta “projeto Manhattan”de Bolsonaro para ganhar eleitor pobre

O Planalto trabalha dia e noite para fazer sua própria bomba atômica eleitoral, uma espécie de “Projeto Manhattan”, para conquistar eleitores pobres, de preferência sem afetar o lado fiscal de Paulo Guedes. Está em gestação um programa em que a idéia é usar os bancos públicos para fazer jorrar crédito por todo o país para pessoas físicas, micro e pequenas empresas. Caixa, BNDES, Basa (Banco da Amazônia) e BNB (Banco do Nordeste) serão os canais usados. Uma das ideias é fazer um programa de positivação dos clientes hoje inadimplentes, numa releitura da ideia de Ciro Gomes, e flexibilização de regras de concessão de crédito. Neste momento, os técnicos estão debruçados em toda a legislação vigente para saber como se pode fazer isso só com as leis atuais ou se serão necessárias novas regras e medidas provisórias. A justificativa oficial para as medidas obviamente não será eleitoral, mas vai passar pelo discurso da pobreza pós-pandemia.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.