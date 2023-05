PL das Fake News pode virar um problemão para Haddad

VEJA Mercado em vídeo | 3 de maio.

A votação do PL das Fake News foi adiada na Câmara dos Deputados e deve se transformar em um problemão para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As discussões ainda devem se arrastar por mais algum tempo e atrasar as votações que são prioritárias para o governo no primeiro semestre. O novo regime fiscal do país e a reforma tributária estão em segundo plano no Congresso. A CPMI dos atos terroristas de 8 de janeiro é outro tema que deve roubar a cena da pauta fiscal. A posição do mercado a respeito desse imbróglio e a reação ao novo aumentos nos juros americanos são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 3.

