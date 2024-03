Petz dorme tranquila com possibilidade de ofensiva da Petlove

A Petz não está preocupada com as notícias sobre aquisição hostil da rede pelo site de ecommerce Petlove. Uma pessoa do alto escalão da empresa afirmou que não tem chance de a compra acontecer depois que o maior acionista da empresa, seu presidente, Sergio Zimerman, aumentou sua participação na companhia de 26% para mais de 40%. Segundo essa fonte, não há precedentes no mercado de capitais brasileiro de uma aquisição hostil com o maior acionista tendo mais de 35% do capital social da empresa.