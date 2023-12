Petróleo afunda e abre margem para corte relevante no preço da gasolina

A forte desvalorização dos preços do petróleo nas últimas semanas abre uma margem relevante para a Petrobras cortar os preços da gasolina. A cotação do petróleo tipo brent chegou a bater a marca de 90 dólares por barril no final do mês de outubro, mas é negociada a 73 dólares por barril nesta quarta-feira, 13. Na terça-feira, 12, a commodity fechou em queda de pouco mais de 3%. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que os preços da gasolina e do diesel estão acima da paridade internacional e que, portanto, existe espaço para cortes nos preços pela Petrobras. A gasolina está 10% acima da paridade, o equivalente a 22 centavos por litro. Já o diesel está 4% acima, ou 14 centavos por litro. Na última semana, a Petrobras reduziu o preço do diesel em 6%, o equivalente a 27 centavos por litro.

De acordo com alguns economistas, a previsão de desaceleração no ritmo de crescimento das economias em 2024 e o risco de uma recessão em países desenvolvidos derrubou as cotações. “Há um receio de desaceleração de grandes economias consumidoras de petróleo. As cotações dependem das projeções de demanda externa e importadores como China e Estados Unidos indicam um arrefecimento do crescimento”, diz Bruno Monsanto, economista da assessoria RJ+ Investimentos.

