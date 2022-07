Petrobras sobe na bolsa enquanto gasolina cai, mas festa pode durar pouco

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 04 de julho.

O destaque do dia no mercado foi a Petrobras. A estatal fechou o dia em alta de mais de 2% na esteira do petróleo, que voltou a subir e está cotado a US$ 114 o barril. Parece um tanto quanto ambíguo, mas enquanto a Petrobras e o petróleo sobem, o preço da gasolina cai no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na última semana, a redução nas bombas foi de 3,5%, só que essa alegria pode durar pouco. O aviso assustador dos analistas do JP Morgan sobre a cotação do petróleo e o aliado do presidente Jair Bolsonaro para evitar novos reajustes nos combustíveis são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 4.

