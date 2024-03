Petrobras sempre terá ruídos por ingerências do governo, diz Pedro Galdi

VEJA Mercado | 8 de março de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira,8. No Brasil, o balanço da Petrobras caiu como uma bomba no mercado. A empresa vai pagar o equivalente a 14 bilhões de reais em dividendos previstos pela política de remuneração da companhia, sem pagamentos extraordinários, como vinha acontecendo já há alguns anos. O mercado apostava em um pagamento próximo a 50 bilhões de reais em dividendos, mas a empresa optou por realocar a quantia restante em um reserva de remuneração de capital para assegurar recursos no futuro. As ações da Petrobras listadas no chamado pré-mercado dos Estados Unidos caem 12% nesta manhã. Diego Gimenes entrevista Pedro Galdi, analista da Mirae Asset.

