“Petrobras precisa esclarecer seus preços”, diz Alexandre Espirito Santo

VEJA Mercado em vídeo | 25 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 25. As reuniões dos bancos centrais americano e europeu estão no centro das atenções, mas os investidores também se atentam à temporada de balanços nos Estados Unidos e no Brasil. Por aqui, os preços da gasolina estão 20% defasados em relação à paridade internacional e podem criar um problema para a inflação. O VEJA Mercado entrevista Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos.

