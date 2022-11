Petrobras entra em ebulição e investidores correm para a Vale

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 4 de novembro.

A Petrobras entrou em ebulição na bolsa depois do Ministério Público entrar com um pedido no Tribunal de Contas da União (TCU) em que solicita a suspensão do pagamento de dividendos da estatal. A notícia caiu como uma bomba no mercado e elevou as incertezas dos acionistas quanto ao futuro da companhia. O estrago na Petrobras e a fuga para a Vale em meio a fortes especulações na China são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 4.

