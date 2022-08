Petrobras e Magalu roubam a cena e garantem expressiva alta do Ibovespa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 4 de agosto.

Os papéis de Magazine Luiza e Petrobras roubaram a cena e garantiram uma expressiva alta de 2% do índice Ibovespa. A leitura do Comitê de Política Monetária (Copom) de que uma nova alta de juros pode ser necessária em setembro foi ignorada pelo mercado financeiro, que passou a acreditar que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim. As varejistas saem ganhando nesse cenário. No caso da Petrobras, a estatal remou na contramão da cotação do petróleo e subiu 1% depois de anunciar uma redução de R$ 0,20 no litro do diesel. Para os analistas do Credit Suisse, o corte alivia a pressão política na companhia. Os desdobramentos do Copom e o recuo do petróleo para o menor nível desde fevereiro são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 4.

