Petrobras confirma indicação de Magda Chambriard como sucessora de Prates

A Petrobras acaba de informar ao mercado, em Fato Relevante, a indicação de Magda Chambriard à sucessão de Jean Paul Prates na presidência da companhia. “Petrobras informa que recebeu o Ofício nº 214/2024/GMMME, por meio do qual o Ministério de Minas e Energia (MME), após tomar conhecimento do pedido do Sr. Jean Paul Prates de encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Petrobras de forma negociada e, se aprovado esse encerramento, sua intenção de posteriormente renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia, indica a Sra. Magda Maria de Regina Chambriard para, então, exercer os cargos de Presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração da Petrobras”, diz o texto.