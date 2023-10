Pesquisa aponta que 88% dos investidores em criptomoedas apostam em alta

Atualizado em 26 out 2023, 09h56 - Publicado em 26 out 2023, 13h28

Por Victor Irajá Atualizado em 26 out 2023, 09h56 - Publicado em 26 out 2023, 13h28

Pesquisa da Binance, maior corretora de criptomoedas em volume de negócios do mundo, sobre o comportamento dos investidores de alta renda revela que a grande maioria tem expectativa favorável sobre o mercado no último trimestre deste ano. Segundo o levantamento, 88% dos investidores com altos volumes de recursos investidos que responderam às perguntas acreditam que o mercado vai se manter estável ou apresentar melhora ao longo do quarto trimestre de 2023. Somente 12% prevêem algum tipo de piora.

Ainda de acordo com a pesquisa, 55% dos investidores mantêm suas aplicações em criptomoedas mesmo em momento de baixa, procurando alternativas mais conservadoras dentro do segmento. Somente 13% dos respondentes à pesquisa disseram que sacam os recursos em momentos de baixa.