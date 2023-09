Pequenos negócios faturam nas redes e priorizam WhatsApp

A ampla maioria dos micro e pequenos negócios que possuem contas em redes sociais, ou 93% desses, tiram algum faturamento dessa atividade online. Entre o mesmo segmento, praticamente um a cada quatro empreendimentos concentra a maioria de seus ganhos no ambiente das redes sociais. As conclusões são de pesquisa da companhia de serviços financeiros SumUp, voltada a microempreendedores.

O levantamento, que ouviu mais de 1,3 mil pessoas em todas as regiões do país, ainda aponta que 25% das micro e pequenas empresas resistem em incorporar o uso de redes sociais aos seus negócios. Contudo, a razão não é falta de interesse, com 63% dos que não utilizam as redes atrelando sua situação à falta de tempo, recursos ou conhecimento para tanto. “Ainda há espaço para que negócios da base da pirâmide aproveitem o potencial dessas plataformas”, afirma Lilian Parola, economista e diretora de mercado de capitais da SumUp.

Os dados coletados também apontam que o WhatsApp e o Instagram são as redes prediletas dos empreendedores e questão, utilizadas por 88% e 81% dos que têm conta empresarial nesse tipo de plataforma. Apesar da alta aderência ao Instagram, o WhatsApp está bem à frente no quesito rentabilidade. Para 60% dos entrevistados, trata-se da plataforma que gera mais retorno financeiro ou volume de vendas aos negócios, enquanto o Instagram aparece em segundo lugar, com 25% das menções.

